ВТБ завершил присоединение Почта Банка

В результате объединения клиенты ВТБ получили возможность пользоваться услугами в 4,5 тыс. собственных точек обслуживания и 23 тыс. отделений Почты России.

«Объединение ВТБ и Почта Банка — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны — независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке. Пользоваться услугами ВТБ клиенты могут онлайн в приложении, в отделениях, через выездных менеджеров и на Почте России», — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Интеграция проводилась поэтапно с начала 2025 года. Объединены сети банкоматов, продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка. В отделениях Почты России работают 23 тыс. представителей банка, оказывающих помощь в оформлении продуктов и сервисов. Совместно с Социальным фондом России реализован перевод пенсий. С января 2026 года ВТБ выступает оператором «Пушкинской карты» (на текущий момент выдано более 6,5 млн карт). Завершён ребрендинг сети офисов и банкоматов.

Объединённая сеть присутствия теперь охватывает более 13 тыс. населённых пунктов в 89 регионах России, включая малые города и сельские поселения. Количество банкоматов в объединённой сети — 19 тыс. устройств.