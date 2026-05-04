Фото: Ольга ЮШКОВА

Аналитики «РИА Новости» оценили темпы роста доходов населения в регионах страны. Краснодарский край в этом списке занял 57-е место. Эксперты подсчитали, что при сохранении текущей динамики половина работающих жителей региона будет получать 200 тысяч рублей и более (с поправкой на цены) через 9 лет и 3 месяца.

Где заработать до 200 тысяч рублей на Кубани

Согласно результатам исследования, четверти населения края для достижения такого уровня дохода потребуется 6 лет и 8 месяцев. При этом 75% граждан выйдут на указанную сумму только через 11 лет и 8 месяцев. Соседняя Адыгея оказалась на одну строчку выше: там половине жителей прогнозируют зарплату в 200 тысяч ровно через 9 лет. В среднем по России этот срок составляет 8 лет. Быстрее всех планку преодолеет Ямал (5,5 лет), дольше всех — Ингушетия (22 года).

По итогам 2025 года Кубань находилась на 25-м месте в стране по уровню оплаты труда в различных отраслях. Наиболее высокие заработки в регионе были зафиксированы в сфере IT, где средний показатель составил 155 тысяч рублей.