Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 11:05

Из Сочи запустили прямые рейсы в армянский Гюмри

Прямой рейс Сочи — Гюмри: расписание и подробности нового маршрута 2026
Ева МУР
Аэропорт в Сочи

Аэропорт в Сочи

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Список доступных международных направлений из аэропорта Сочи пополнился еще одним городом. Сегодня, 4 мая, авиакомпания FlyOne Armenia выполнила первый прямой рейс в Гюмри — город, официально признанный культурной столицей Армении.

Воздушное сообщение между курортом и вторым по величине армянским мегаполисом будет регулярным. Полеты запланированы один раз в неделю — по понедельникам. Пассажиров будут перевозить на современных лайнерах Airbus A-320.

Старт полетной программы в сочинской воздушной гавани прошел в торжественной обстановке: первым зарегистрированным путешественникам (ими оказались гости из Москвы) вручили памятные подарки. Сувениры от аэропорта получил и экипаж FlyOne Armenia.

Гюмри славится своей уникальной архитектурой VI–XIX веков и аутентичной атмосферой. Теперь жители и гости юга России могут добраться до этого исторического центра без пересадок, что значительно упрощает логистику для туристов и деловых путешественников.