Поисковики обнаружили останки неизвестного защитника Ленинграда

В Кировском районе Ленинградской области в ходе поисковых работ молодежный отряд «Лиговский» обнаружил останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на усилия добровольцев, личность воина установить не удалось: при нем не было найдено ни солдатского медальона, ни именных личных вещей. Боец останется в списках Неизвестных солдат.

В этом поисковом сезоне на территории области работают более 2500 волонтеров со всей России.

По статистике региональных властей, работа поисковиков приносит значимые результаты: за последние три года в Ленобласти были найдены и со всеми почестями перезахоронены останки более 9,3 тысячи защитников Отечества. Имена 640 из них удалось вернуть из забвения благодаря найденным документам и экспертизам, пишет Онлайн47.