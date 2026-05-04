В МЧС России назвали типичную ошибку при удалении клеща

На Кубани с начала года зафиксировано 597 укусов клещей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

С наступлением сезона активности клещей специалисты МЧС России выпустили инструкцию по правильному извлечению паразитов. Спасатели рассказали о самой распространенной ошибке, которую допускают люди, пытаясь самостоятельно избавиться от насекомого.

Чаще всего пострадавшие пытаются резко выдернуть клеща, что приводит к отрыву брюшка. При этом головка насекомого остается глубоко под кожей. Подобное нарушение целостности хитинового покрова паразита в разы повышает риск проникновения опасных инфекций в кровь человека через ранку, пишет Онлайн47 со ссылкой на ведомство.

Инструкция по безопасному удалению:

1. Перед началом процедуры протрите место укуса и кожу вокруг него медицинским спиртом.

2. Используйте пинцет, чтобы максимально близко к коже захватить насекомое. Если пинцета под рукой нет, можно аккуратно обвязать головку клеща прочной ниткой.

3. Не делайте резких движений. Слегка раскачивая паразита из стороны в сторону, плавно и без значительных усилий вытяните его из кожи.

4. После удаления продезинфицируйте место укуса йодом.

В ведомстве отмечают, чего необходимо поместить в плотно закрывающуюся емкость и доставить в лабораторию для исследования на наличие возбудителей болезней. А сразу после оказания первой помощи следует обратиться в медицинское учреждение для осмотра врачом.

Ранее сообщалось, что на Кубани с начала года зафиксировано 597 укусов клещей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как не стать жертвой паразита: золотые правила защиты от клещей