В Краснодаре с 15 мая ограничат движение на улице Командорской

С 15 мая в Краснодаре начнется реконструкция улицы Командорской. Работы пройдут на участке от улицы им. Кирилла Россинского до бульвара Адмирала Пустошкина. Ремонт выполнит застройщик, а завершить все этапы планируется до конца сентября текущего года.

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства краевой столицы, в ходе капитального ремонта специалисты не просто обновят верхний слой асфальта, а полностью заменят дорожное основание и покрытие. Также предусмотрено проведение локального ямочного ремонта на сопряженных участках.

Проект реконструкции разделен на три последовательных этапа, два из которых потребуют изменения привычных маршрутов.

1 этап (от ул. Кирилла Россинского до ул. Адмирала Серебрякова): проезд транспорта перенаправят через парковочную зону, расположенную вдоль улицы Командорской.

2 этап (от ул. Адмирала Серебрякова до Адмиралтейского бульвара): движение также будет организовано по временной схеме через парковку вдоль дороги.

3 этап (от Адмиралтейского бульвара до бульвара Адмирала Пустошкина): работы на этом отрезке пройдут без введения ограничений для автомобилистов.

Водителей просят проявлять бдительность, заранее изучать схему объезда и учитывать предстоящие дорожные работы при планировании поездок по району.