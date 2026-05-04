НовостиОбщество4 мая 2026 12:15

Студенты из неполных семей могут получить материальную помощь от вузов в РФ

Выплаты для студентов из неполных семей: кто имеет право на поддержку университета
Ева МУР
Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2026 году студенты очной формы обучения могут получить материальную поддержку от своего университета при попадании в трудную ситуацию.

По словам депутата Никиты Чаплина, выплаты положены сиротам, инвалидам, участникам СВО и их семьям, а также студентам из неполных или многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума, сообщает NEWS.ru.

Также на помощь могут рассчитывать учащиеся, вступившие в брак или имеющие детей. Помимо социальных категорий, средства выделяются в экстренных случаях: на дорогостоящее лечение, при смерти близкого родственника или утрате имущества. Для оформления выплаты необходимо обратиться в деканат или профком с подтверждающими документами.