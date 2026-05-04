Нелегальную частную школу-пансион закрыли в Анапе Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Нелегальную частную школу-пансион закрыли в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Дети учились и жили в учреждении, которое работало в одном из домов в поселке Витязево. Всего в пансионе находились 27 подростков в возрасте от 9 до 16 лет. При этом лицензии на образовательную деятельность и законных оснований для нахождения детей в учреждении не было.

«Выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности объекта», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подростков, которые находились в школе, передали родителям. Тем временем Анапский городской суд запретил деятельность учреждения.