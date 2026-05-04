Фильм «Нормальная Япония» о реальной жизни за стереотипами выпустил RTVI

Съемочная группа RTVI отправилась в Японию, чтобы проверить популярные стереотипы о стране – от странных развлечений до трудоголизма. Результатом стал документальный фильм Сергея Морозова «Нормальная Япония» из цикла «Не турист».

Миф №1: японцы любят бары, где их бьют

В одном из токийских баров «Девочки-качки» мускулистые сотрудницы отвешивают посетителям-мужчинам пощечины и пинки, брызгают напитками и транслируют все в интернет. В меню указаны расценки. Так, пощечина или пинок от одной девушки стоит 1000 иен или 470 рублей, от всех сразу – 3000 иен.

Однако, как выяснили журналисты, японцев в баре практически нет. Клиентами в основном становятся иностранцы. Работница заведения Томо, приехавшая из Аргентины, объяснила, что японцы приходят сюда в первую очередь поговорить и пообщаться, тогда как иностранцы приходят за «интерактивом» и конкретными услугами из меню.

Миф №2: японцы снимают безумные телешоу

Журналисты RTVI стали свидетелями съемок пилотного выпуска шоу, где участницы – так называемые гравюр-айдолы – выполняют задания при помощи большой груди. В одном из конкурсов девушки должны поймать зефирку в декольте. Режиссер шоу Така Дайсукэ признался: идея в том, что у гравюр-айдолов много поклонников, которые обеспечат просмотры.

При этом комик по имени Парадайс посетовал, что раньше телешоу были веселее: можно было показывать грудь, шутки были острее.

«Сейчас телик деградировал – кругом какие-то запреты. Раньше у нас были шутки, а теперь – политкорректность: то не скажи, это не скажи… Про политику ничего нельзя. А если спонсором какая-нибудь компания типа Pepsi или Coca Cola, там все еще строже», – посетовал Парадайс в разговоре с RTVI.