В Туапсе обследовали 253 помещения после атак БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского округа.

Осматривать поврежденные помещения продолжают три комиссионные группы.

Тем временем специалисты ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. Работы проводятся круглосуточно. С береговой линии в районе устья реки Туапсе собрано 17 802 кубометра мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси.

За качеством воздуха и водопроводной воды следят сотрудники Роспотребнадзора. В настоящее время эти показатели в норме.

«Лабораторные исследования охватывают наличие нефтепродуктов, продуктов горения, индекс токсичности, полихлорированные бифенилы, остаточный хлор, органолептические и микробиологические характеристики», – сообщили в пресс-службе ведомства.