В бюджет Кубани поступило 188 млрд рублей собственных доходов с начала 2026 года. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Да, это немного меньше, чем планировали, однако объективные обстоятельства, безусловно, сказываются на текущих показателях. Мы живем в условиях серьезных вызовов – ощущаем следствие “охлаждения” экономики страны, сохраняется давление санкций», – объяснил губернатор.

Всего в 2026 году в регионе планируют получить 630 млрд рублей собственных доходов. Участники профильного совещания обсудили, как мобилизовать доходы и перейти от снижения к росту экономики.

В первую очередь на Кубани планируют поддерживать малый и средний бизнес, чтобы не допустить закрытия предприятий и сохранить рабочие места.

В части расходов в регионе приоритетной остается социальная сфера.

«Направляем на нее значительные средства, важно, чтобы они расходовались эффективно, а все обязательства перед жителями исполнялись в полном объеме и в срок», – сказал Вениамин Кондратьев.