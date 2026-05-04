В Краснодаре изменится график работы трех трамваев вечером 5 и 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на улице им. Вишняковой. По другому графику временно будут работать маршруты № 4, 5 и 8.

Последние трамваи № 4 отправятся:

– из мкр-на Комсомольского в 22:09;

– от ул. Индустриальной в 22:19.

Последний трамвай № 5, следующий от конечной остановки «ул. П. Метальникова» в Восточное депо, поедет в 22:56 в депо по улице Садовой.

Последние рейсы маршрута № 8 отправятся:

– от Хладокомбината в 21:31;

– от ул. им. П. Метальникова в 22:27.

Рейс от Хладокомбината в 21:56 проследует по маршруту до остановки «Ул. Солнечная» и обратно по улице Садовой в Восточное депо. Рейс от ул. им. П. Метальникова в 22:44 отправится также по улице Садовой в Восточное депо.

