В Краснодаре изменится график работы трех трамваев вечером 5 и 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на улице им. Вишняковой. По другому графику временно будут работать маршруты № 4, 5 и 8.
Последние трамваи № 4 отправятся:
– из мкр-на Комсомольского в 22:09;
– от ул. Индустриальной в 22:19.
Последний трамвай № 5, следующий от конечной остановки «ул. П. Метальникова» в Восточное депо, поедет в 22:56 в депо по улице Садовой.
Последние рейсы маршрута № 8 отправятся:
– от Хладокомбината в 21:31;
– от ул. им. П. Метальникова в 22:27.
Рейс от Хладокомбината в 21:56 проследует по маршруту до остановки «Ул. Солнечная» и обратно по улице Садовой в Восточное депо. Рейс от ул. им. П. Метальникова в 22:44 отправится также по улице Садовой в Восточное депо.
