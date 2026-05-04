ИНСИТИ девелопмент выполнит капитальный ремонт улицы Командорской в Краснодаре

Старт ремонта намечен на 15 мая, завершить планируется до конца сентября.

В ходе работ специалисты полностью заменят дорожное покрытие и основание автомобильной дороги. Также произведут локальный ямочный ремонт. Специалисты расчистят ливневые канализации, проведут локальный ремонт тротуаров и бордюров, обновят разметку на пешеходных переходах и проезжей части.

Работы пройдут в три этапа с последовательным ограничением дорожного движения. На первом этапе работы будут вестись на участке от ул. им. К. Россинского до ул. им. Адмирала Серебрякова. Далее – от ул. им. Адмирала Серебрякова до пересечения с ул. Адмиралтейский бульвар. Третьим этапом отремонтируют участок от ул. Адмиралтейский бульвар до ул. бульвар им. Адмирала Пустошкина.

На первом и втором этапе ремонта движение транспорта будет организовано через парковку вдоль ул. Командорской, на пересечении с ул. Адмиралтейский бульвар будет организован дополнительный разворот. На третьем этапе ограничения движения не будет.

