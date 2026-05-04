Новые авиарейсы запущены между Краснодаром и Антальей. Полеты с 30 апреля выполняет турецкая авиакомпания Tailwind Airlines.

Рейсы запланированы по четвергам и воскресеньям. С июня добавится рейс по вторникам. В Краснодар самолет прибывает в 19:25. Вылет из Антальи запланирован в 20:50.

«Одна из путешественниц, вылетавшая на отдых с дочерью, стала “счастливым пассажиром” и получила в подарок от аэропорта сертификат на посещение бизнес-зала», – рассказали в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Авиакомпания Tailwind Airlines – третий иностранный авиаперевозчик на этом направлении. Кроме нее, рейсы в Анталью выполняют Southwind Airlines и Air Anka, а среди российских авиакомпаний – «Аэрофлот», «Азимут» и «ИрАэро».