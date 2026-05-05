Для безопасности платежей применяют внутреннюю онлайн-оплату цифровых продуктов

Для безопасности платежей применяют новые механизмы оплаты цифровых продуктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Развитие онлайн-площадок постепенно приводит к появлению более безопасных и прозрачных способов совершения сделок, особенно в сфере цифровых товаров. По сообщению технологической платформы Авито, возможность покупки цифровых продуктов с безопасной внутренней онлайн-оплатой направлена на снижение рисков для пользователей и упрощение взаимодействия между сторонами. Оплата за покупку игровых ключей, программ, подписок и т.п. напрямую продавцу не переводится.

Новый платежный формат стал следующим этапом развития безопасных сделок на платформе. Что позволяет сделки в категории цифровых продуктов более защищенными и удобными.

- Мы последовательно расширяем количество сценариев, в которых пользователи могут совершать сделки внутри платформы безопасно и удобно. Рост оборота цифровых продуктов в 2025 году составил 11% — это востребованная категория, и теперь покупатели получают понятный защищенный механизм оплаты, а продавцы — официальный инструмент для продаж с прозрачными условиями, — прокомментировал Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито.