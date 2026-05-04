Восемь кубанских школьников стали победителями всероссийской олимпиады

Команда Краснодарского края завоевала 50 наград Фото: пресс-служба администрации региона

Команда Краснодарского края завоевала 50 наград на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Восемь учащихся стали победителями заключительного этапа. Высокие результаты по информатике показали Александр Петровский из Сочи и Богдан Зубанов из Краснодара, по экологии – Яна Немчинова из Северского района, по немецкому языку – София Бобич из Геленджика.

Алиса Пфаф из Краснодара стала победителем заключительного этапа олимпиады по русскому языку, Елизавета Бражникова из Курганинского района – по литературе, Семен Ситников из Краснодара – по географии, Владислав Зима из Новороссийска – по основам безопасности и защиты родины.

«Отмечу ребят, которые достойно показали свои знания в нескольких дисциплинах. Марк Геске, Максим Пугач и Анастасия Цой взяли дипломы сразу по двум предметам. Антон Яо, Ян Коцаренко, Евгений Корнеенков и Владимир Огинский стали дипломантами уже в третий раз, Ульяна Беляева – в четвертый», – сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Призерами заключительного этапа олимпиады стали 42 кубанских школьника.

Уже осенью победители получат премии по 150 тысяч рублей, а призеры – по 100 тысяч рублей.

«Это лучший результат за последние годы. Гордимся каждым. Ребята показали не только глубокие знания, но и волю к победе», – сказал глава региона.