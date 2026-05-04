Нутрициолог из Краснодара советует сокращать доли сахара в рационе

Специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края, нутрициолог Екатерина Гузман дала рекомендации по изменению пищевых привычек. В беседе с телеканалом «Kpаснодар» врач отметила, что избыток сахара в рационе является скрытой причиной многих хронических заболеваний, однако резкий отказ от сладкого часто приводит к срывам.

По мнению эксперта, основой перемен должна стать осознанность: необходимо приучить себя читать составы продуктов в поисках скрытых источников сахара. Особую опасность представляют популярные напитки — газировки, сиропы и бабл-ти, в одном стакане которых может содержаться до 50 граммов сахара (около 500 ккал). В качестве здоровой альтернативы нутрициолог предлагает выбирать чистую воду или несладкий чай.

Для контроля рациона врач рекомендует чаще готовить дома, заменять кондитерские изделия фруктами и следить за балансом клетчатки и белка.