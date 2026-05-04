Винные туры на Кубань стали чаще покупать молодые туристы. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

В регионе сохраняется высокий спрос на экскурсии и дегустации на винодельнях. Глубина бронирования превышает два месяца. Винные туры продаются до сентября.

Туристы активнее выбирают программы от посещения виноградников и производственных залов до дегустаций с гастрономическим сопровождением. На производствах проводят свадебные церемонии. Корпоративные клиенты выбирают однодневные программы с катанием на катерах, посещением виноградников и ужинами.

Средний чек на двухдневный тур составляет около 60 тысяч рублей. В эту стоимость не входит дорога. По сравнению с 2025 годом цены выросли на 20%.

Эксперты отмечают, что спрос на винные туры ежегодно увеличивается на 15%. Это связано с развитием внутреннего туризма, повышением интереса к региональным продуктам и стремлением получать персонализированный опыт. Развиваются и форматы, в которых посетителей вовлекают в процесс создания вина.