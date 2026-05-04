Туристы возмутились новым сбором в 250 рублей в горном кластере Сочи

Посетители сочинских горнолыжных курортов возмущены новым сбором в размере 250 рублей за доступ на территорию Сочинского национального парка. Эта сумма не входит в стоимость абонементов на подъемники или прогулочных билетов и взимается отдельно.

Туристы, приехавшие насладиться зимними видами спорта, были крайне обескуражены этим нововведением. Многие полагали, что высокая цена ски-пасса уже покрывает все возможные платежи, однако теперь на верхних станциях канатных дорог организованы специальные группы для контроля наличия пропусков. Нарушителей ждет штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Стоит отметить, что данный пропуск действителен только для одного визита и распространяется как на рекреационные, так и на хозяйственные территории. Для посещения же особо популярных природных достопримечательностей, таких как Змейковские водопады, Волконское ущелье и 33 водопада, необходим отдельный билет, стоимость которого составляет 300 рублей за каждый маршрут.

В социальных сетях туристы активно делятся своим недовольством, называя новые сборы «двойными и тройными поборами». Многие выражают крайнее возмущение и жалуются на неудобства, связанные с получением длинных бумажных чеков, которые требуется тщательно сохранять, чтобы избежать возможных штрафов.