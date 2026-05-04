На Кубани стартапы заработали миллионы на акселераторе «Воронка инноваций»

Участники программы «Воронка инновационных стартапов» смогли заработать более 9 миллионов рублей во время образовательного курса. В рамках акселератора 21 команда представила проекты из сфер информации и агротехнологии, медицины, промышленности, образования и цифровых сервисов.

«„Воронка инновационных стартапов“ – это не только образовательный курс, но и платформа, где участники могут доработать свои идеи, подготовить их к выходу на рынок и добиться первых продаж», — рассказала руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Юлия Приходько.

За время акселератора команды провели более 20 консультаций с профильными экспертами. В результате пять из них смогли совершить первые продажи еще до завершения программы, обеспечив суммарную выручку свыше 9 миллионов рублей.

До 15 мая продолжается прием заявок на последний в этом сезоне поток данной акселерационной программы. Ее основная задача – оказание комплексной поддержки технологическим бизнес-инициативам, что способствует формированию регионального ИТ-сообщества и развитию ключевых отраслей экономики.

Реализацией проекта занимается Фонд развития инноваций Краснодарского края при содействии регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности. Операционным партнером выступает ООО «Иннокуб».