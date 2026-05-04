Губернатор Кубани поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанских школьников, одержавших победу во Всероссийской олимпиаде школьников. Сборная региона удостоилась 50 наград: восемь дипломов присуждены победителям, а 42 – призерам.

Это достижение является рекордным для команды за последние годы. Среди отличившихся – Александр Петровский, Богдан Зубанов, Яна Немчинова, София Бобич, Алиса Пфаф, Елизавета Бражникова, Семен Ситников и Владислав Зима. Особо были отмечены учащиеся, показавшие выдающиеся результаты сразу в нескольких дисциплинах: Марк Геске, Максим Пугач и Анастасия Цой получили дипломы по двум предметам. В то же время Антон Яо, Ян Коцаренко, Евгений Корнеенков и Владимир Огинский были отмечены дипломами в третий раз, а Ульяна Беляева – в четвертый.

«Гордимся каждым. Ребята показали не только глубокие знания, но и волю к победе. Мы продолжим поддерживать таланты: уже осенью победители получат премии по 150 тысяч рублей, а призеры – по 100 тысяч», – написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

Ученики школ Кубани регулярно представляют свой регион на федеральных интеллектуальных соревнованиях. Всероссийская олимпиада школьников занимает в этом ряду особое место. Результаты 2026 года превосходят все показатели за более чем двадцатилетний период участия краснодарской команды.

В целях поддержки талантливой молодежи в крае ежегодно вручается премия одаренным школьникам. В 2025 году губернатором было принято решение об увеличении размера единовременной выплаты.