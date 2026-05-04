Модернизация дороги Краснодар – Ейск улучшит доступ к Азовскому морю

В Каневском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируют участок трассы Краснодар – Ейск. Заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун считает, что модернизация 7,8-километрового отрезка автомагистрали улучшит условия движения и повысит безопасность транспортного коридора.

«Дорога играет ключевую роль в транспортировке различной продукции, а также является маршрутом к популярным курортам. Развитие транспортной инфраструктуры края напрямую связано с целями социально-экономического роста региона. Качественное дорожное покрытие способствует снижению затрат на логистику и экономии времени в пути как для туристов, так и для местных жителей», – отметил Пергун.

В 2025 году дорожники демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, устранили просадки дорожного полотна и провели необходимые подготовительные работы. В 2026 году предстоит уложить новый асфальтобетонный выравнивающий слой и отремонтировать водоотводные сооружения, которые защищают дорожное полотно от подтопления и размыва.

Работы идут согласно установленному графику, а контроль качества производится непрерывно на всех этапах — от формирования основания до нанесения окончательного слоя. Завершение ремонтных работ запланировано на конец ноября.

Всего в 2026 году в регионе рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 108 километров дорожного полотна.