В Краснодаре к годовщине Победы отреставрируют 39 военных мемориалов

К 9 Мая в Краснодаре отреставрируют 39 мемориальных объектов, из которых 17 имеют статус культурного наследия. В преддверии Дня Победы в столице Кубани стартовала комплексная работа по восстановлению памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны и жертвам нацистской оккупации.

«Краснодар активно готовится к самому важному событию – Дню Великой Победы. Наш город преображается: улицы украшаются, а мемориалы обретают ухоженный вид. Особое внимание уделяется памятникам и местам захоронения наших героев, как напоминание о подвиге и невосполнимых потерях. Все работы по благоустройству будут завершены до 9 мая – это наш священный долг. Параллельно с этим у мемориалов появятся декоративные элементы: алые звезды, флаги и праздничные инсталляции», – сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Рабочие заменят и восстановят гранитные плиты, ступени и бордюры, обновят покраску металлических ограждений и постаментов, а также надписи на мемориальных досках. Большинство запланированных работ уже близится к завершению.

Евгений Наумов также добавил, что с 1 мая казаки Екатеринодарского районного казачьего общества приступили к круглосуточному патрулированию памятников. Эти дежурства продлятся до 11 мая, и в них примут участие более 150 казаков.