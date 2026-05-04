Шестнадцатый футбольный турнир дружбы народов прошел в Сочи

Национальные общины Сочи сыграли в футбол за мир Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи состоялась шестнадцатая по счету мини-футбольная встреча представителей различных национальных групп, приуроченная к годовщине Дня Победы. За победу боролись шестнадцать команд, представляющих русское, абхазское, адыгейское, азербайджанское, армянское, белорусское, греческое, грузинское, еврейское, ингушское, казахское, курдское, осетинское, сибирское, татарское и узбекское сообщества.

«Основными задачами данного турнира являлись налаживание дружеских связей между представителями разных народов, поддержание культурного наследия и продвижение активного образа жизни», – рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Ежегодно это соревнование объединяет молодое поколение разных этнических групп. По результатам прошедших матчей первое место заняла сборная белорусской общины. Второе место было присуждено команде греческой общины, а третье место досталось представителям узбекской общины.