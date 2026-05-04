Светлана Сурганова споет на Кубке России в Краснодаре

Известная артистка Светлана Сурганова выступит на предматчевом перформансе в рамках Кубка России по футболу 7 мая. Рок-звезда исполнит песню «На безымянной высоте» перед матчем между «Краснодаром» и московским «Динамо» на «Озон-Арене».

Выступление станет частью мемориальной программы Российского футбольного союза под названием «Одна на всех: команда, Родина, Победа», направленной на увековечивание памяти о героях Великой Отечественной войны. Акция проводится при поддержке общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», управления президента РФ по общественным проектам и Министерства спорта России.

В прошлом году подобная акция уже прошла на многочисленных спортивных мероприятиях, охватив более 70 футбольных матчей, где тысячи участников – спортсмены, тренеры, судьи и юные футболисты – вышли на поле с портретами фронтовиков, а трибуны поддержали инициативу сотнями тысяч болельщиков.