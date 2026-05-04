Движение судов в Новороссийске ограничат из-за артиллерийских учений

Акватория Новороссийска будет закрыта для всех плавсредств 5 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В акватории Новороссийска 5 мая пройдут запланированные военные тренировки с участием артиллерии. В администрации города напомнили об ограничении на перемещение всех типов судов в это время.

«С 11:00 до 13:00 в пределах акватории портового бассейна военно-морское подразделение проведет тактические маневры. В рамках учений планируется отработка мер противодействия нападениям безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также проведение стрельб из артиллерийского орудия», – уточнили в мэрии.

Также доступ к воде будет закрыт для всех плавательных средств (таких как катера, водные мотоциклы, лодки, сапборды, инвентарь для виндсерфинга), а также запрещены погружения под воду с береговой линии.