В апреле жителей Кубани беспокоили качество и благоустройство дорог

В апреле жители Краснодарского края активно выражали свое мнение в социальных сетях, причем наибольшее число обращений касалось качества дорожного покрытия и состояния прилегающих территорий. Эти данные были озвучены в ходе расширенного совещания под председательством губернатора региона Вениамина Кондратьева, посвященного деятельности Центра управления регионом.

«В целом, в апреле наблюдалось снижение числа проблемных вопросов, поднятых в социальных сетях, на 23% по сравнению с предыдущим месяцем. Сотрудники центра зафиксировали 12 785 обращений, преимущественно от жителей Новороссийска, Анапы, Горячего Ключа, Белореченского района и Армавира», – представил статистику руководитель ЦУР Юрий Шевченко.

Наибольшую обеспокоенность у граждан вызывали состояние дорожной инфраструктуры (более 2,8 тысячи сообщений), вопросы благоустройства (свыше 2 тысяч), жилищно-коммунального хозяйства (около 1,6 тысячи), экологии (884 обращения) и обращения с бытовыми отходами (768).

Помимо социальных сетей, через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» в апреле поступило 12 862 сообщения. Наиболее частыми темами для обращений стали электронная запись к врачу (свыше 5,4 тысячи сообщений), а также вопросы, связанные с медициной, вывозом мусора, образованием и состоянием автомобильных дорог. Среднее время ответа на обращения через эту платформу составило 3,2 рабочих дня.