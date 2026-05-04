В школах Адыгеи ко Дню Победы появятся еще 24 «Парты Героя»

Школы увековечивают память героев СВО и ВОВ

В школах Адыгеи к празднованию Дня Победы появятся 24 «Парты Героя». По информации Министерства образования и науки республики, большинство из этих парт будут посвящены участникам специальной военной операции. Право сидеть за такими партами получат ученики, отличившиеся в учебе и активно участвующие в школьной жизни.

Церемонии открытия проходят в торжественной атмосфере с участием ветеранов СВО и родственников героев. В образовательных организациях Адыгеи уделяют большое внимание увековечиванию памяти героев. Здесь действуют 35 школьных музеев, включая 20 музеев боевой славы. Особое место в экспозициях занимают материалы, посвященные Великой Отечественной войне, специальной военной операции и другим военным конфликтам.

Регулярно организуются выставки, рассказывающие о подвигах погибших защитников Отечества. Одним из первых таких героев стал Владимир Жога, командир отдельного разведывательного батальона «Спарта», погибший при эвакуации мирных жителей. Новая улица в поселке Яблоновском названа в честь Героя России Валерия Заволянского, а средней школе № 2 Майкопа присвоено имя Героя России Вадима Лемеша.