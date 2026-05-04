Сводный отряд «Молодежки» ликвидирует последствия ЧС в Туапсе

Волонтеры "Молодежки" очищают побережье Туапсе от нефтепродуктов

Волонтеры «Молодежки Народного фронта» помогут в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Туапсе. За один день активисты перевезли более 200 мешков с нефтепродуктами вдоль побережья. Сводный отряд объединил добровольцев из шести субъектов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе движения.

«В настоящее время наши сводные группы одновременно задействованы в двух зонах чрезвычайных ситуаций: в Дагестане и в Туапсе. Мы укрепили местную команду из Кубани добровольцами еще из пяти регионов. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, районной администрацией, местными жителями и другими волонтерскими организациями. У нас налажена система координации, есть необходимые ресурсы и опыт для преодоления подобных ЧС, и мы готовы их применить. Ситуация сложная, но совместными усилиями мы с ней справимся», — сообщил заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» и руководитель «Молодежки Народного фронта» Владимир Тараненко.

Добровольцы ежедневно собирают загрязненную почву в мешки, подготавливая их к транспортировке, а также оказывают помощь пострадавшим птицам. Всего на пляже задействовано более тридцати человек, среди которых шестнадцать волонтеров организации.