На Кубани 83-летняя узница концлагерей добивается признания своего статуса

В Краснодарском крае рассмотрят обращение по поводу реабилитации бывшей узницы нацистского режима. В районную прокуратуру обратилась 83-летняя жительница станицы Павловской. Пенсионерка попросила официально признать ее несовершеннолетней жертвой концентрационных лагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, организованных гитлеровцами и их пособниками в период Второй мировой войны.

Как выяснилось, мать заявительницы во время войны была насильственно вывезена нацистами из Украины в Германию, где ее поместили в лагерь, а затем заставили работать на ферме. Сама же заявительница, будучи еще ребенком, проживала с матерью в неотапливаемом помещении на ферме, пережив голод, моральные страдания и гнет подневольного труда в условиях фашистского режима.

Ранее пожилой женщине было отказано в предоставлении мер социальной поддержки территориальным органом соцзащиты из-за недостатка документов, подтверждающих принудительный характер работ и условия содержания, аналогичные концлагерям.

В связи с этим прокуратура Павловского района направила в районный суд заявление об установлении юридического факта ее пребывания в таких местах. Данное обращение будет рассмотрено судом. Надзорный орган будет контролировать ход судебного разбирательства.