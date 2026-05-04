Гостиница «Адыгея» готовится к открытию после пятилетней реконструкции

Гостиница "Адыгея" преобразилась. Фото: t.me/adygheya_gov

Завершается масштабная реконструкция майкопской гостиницы «Адыгея». Ремонтные работы длились пять лет и сейчас подходят к завершению. Подрядчик восстановил исторический внешний облик здания и декоративные настенные элементы. Интерьер холлов, общих зон и номеров украсили настенные росписи, барельефы и картины в адыгском стиле, для создания которых привлекались эксперты-историки и искусствоведы. Внутренние помещения находятся на стадии финишной отделки. Номерной фонд составит 77 комнат.

«В главном здании также разместятся ресторан с террасой и конференц-зал. Помимо этого, на территории объекта возведена трёхэтажная пристройка площадью 1,5 тыс. кв. метров, предназначенная для СПА-комплекса с бассейном и тренажёрным залом. Обеспечена работа автономной котельной, электроподстанции и прачечной», – рассказали в пресс-службе правительства РА.

Благоустроена прилегающая территория, включая зону ожидания общественного транспорта. Установлено оригинальное уличное освещение, выполнены ландшафтные работы и организовано парковочное пространство.

По словам инвестора, ввод гостиничного комплекса в эксплуатацию будет проходить поэтапно: уже в июне планируется открытие для постояльцев, в следующем месяце заработает ресторан, а к концу года – СПА-комплекс. После завершения всех работ обновлённая гостиница претендует на получение пятизвёздочного статуса.