НовостиПроисшествия4 мая 2026 20:55

В Анапе женщина за рулем иномарки не заметила и наехала на мальчика

ДТП с участием ребенка произошло на улице Адмирала Пустошкина в Анапе
Евгения ХАЛИКОВА
Место аварии.

Ребенок пострадал в ДТП во дворе Анапы. ДТП произошло 2 мая на улице Адмирала Пустошкина, возле дома №22. Как рассказали в пресс-службе полиции города, 35-летняя женщина за рулем «BYD Song Plus», двигаясь по внутридворовой территории, допустила наезд на девятилетнего мальчика.

«Ребенок вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля справа налево по ходу движения машины», – уточнили в ОМВД по Анапе.

В результате аварии юный пешеход получил травмы различной степени тяжести. Он был госпитализирован в городскую больницу Анапы. По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.