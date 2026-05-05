Российские ПВО сбили дроны над Кубанью и Азовским морем в ночь на 5 мая

В ночь на 5 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали над территорией страны почти три сотни дронов. БПЛА сбили в том числе над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 4 мая до 7:00 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 289 украинских беспилотных летательных аппаратов», – рассказали в ведомстве.

Беспилотники также сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Республикой Татарстан и Крымом.

В Министерстве обороны России уточнили, что все БПЛА были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае действует беспилотная опасность.