20 улиц Краснодара остались без света из-за повреждений на линиях

Произошло аварийное отключение электроэнергии Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

5 мая в Краснодаре зафиксированы два аварийных отключения электроэнергии, затронувших 20 улиц в Западном и Прикубанском округах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

В Западном округе без света остались 14 улиц. Причиной отключения стало повреждение на линии электропередачи напряжением 6-10 кВ. Это привело к обесточиванию подстанции «ЮЗ-210» и 14 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии временно остались жители следующих улиц: Власова, Рылеева, Тургенева, Артиллерийской, Братьев Игнатовых, Котовского, Севастопольской, Брюсова, Северной, Бабушкина, Воровского, Карла Маркса, Кропоткина, Энгельса.

На месте инцидента уже работает аварийная бригада, занимающаяся устранением неисправности.

Аналогичная ситуация сложилась и в Прикубанском округе, где без электричества остались шесть улиц. Здесь также произошло повреждение на линии 6-10 кВ, что вызвало отключение распределительных пунктов РИП «408» и РИП «307», а также 18 трансформаторных подстанций.

В зоне отключения оказались улицы Есенина, Московская, Тополиная, Ангарская, Агрохимическая и Мусорского.

Для восстановления электроснабжения в этом районе также направлена аварийная бригада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повалены деревья, отключено электричество: Что натворил ураганный ветер в Новороссийске