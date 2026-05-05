Погода в Краснодарском крае значительно улучшится с 6 мая

В Краснодарский край идет потепление Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дожди и неустойчивая погода, которые омрачали начало мая в Краснодарском крае, постепенно отступают. По сообщению ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, циклон, формировавший до этого погодную картину региона, теряет свою активность.

«Сегодня погоду в Краснодарском крае продолжит формировать периферия циклона. Он постепенно теряет силы, и его влияние на регион будет ослабевать», - рассказал синоптик.

Это приведет к появлению прояснений в облаках. Осадки станут более локальными и менее интенсивными. Постепенно начнет расти и температура воздуха, которая днем составит комфортные +14…+16 °C. Ветер ожидается северо-восточный, умеренный (3-8 м/с). Атмосферное давление останется стабильным, около 758 мм ртутного столба, что соответствует норме.

Настоящее потепление придет уже в среду, 6 мая. По прогнозу Леуса, в этот день существенных осадков в крае не ожидается. Ночная температура составит +6…+8 градусов, а днем воздух прогреется до приятных +19…+21 °C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тепло возьмет реванш: После аномальных холодов на Кубань придет жара