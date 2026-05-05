Более 5,3 млрд рублей направят на реконструкцию Краснодарского водохранилища

Проект реконструкции Краснодарского водохранилища, направленный на стабилизацию и улучшение его технических и экологических параметров, планируют начать в ближайшее время. Общая сумма инвестиций в проект составит более 5,3 миллиарда рублей, информация об этом появилась в государственной системе «Закупки».

Заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Центррегионводхоз», которое обеспечивает водопотребление в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Целью проекта является не только поддержание, но и улучшение ключевых характеристик водохранилища.

Проектно-изыскательские работы планируется завершить уже к 30 июня 2027 года. В рамках проекта обновят сооружения напорного фронта водохранилища. Внимание также уделят защите пойм рек Псекупс, Пшиш и других водоемов, входящих в бассейн водохранилища.

Работы планируется завершить к 30 октября 2030 года. После этого мощность Краснодарского водохранилища увеличится до 1,9 миллиона кубических метров.