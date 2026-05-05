НовостиОбщество5 мая 2026 5:45

Хантавирус в России последний раз фиксировали в Краснодарском крае

Хантавирус проявлялся на Кубани в 2009 году
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Заразиться можно через дыхание пыли, в которой этот вирус содержится

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Случаи хантавирусной инфекции, которые недавно обсуждались в мировых новостях после инцидента на круизном лайнере по пути из Аргентины в Кабо-Верде, в России в последний раз официально регистрировались в 2009 году на территории Краснодарского края. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.

«У нас они проявлялись в 2009 году в Краснодарском крае. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%», - сказал Онищенко.

По словам Онищенко, хантавирусы, ныне известные как ортохантавирусы, представляют собой обширный род, включающий около 41 различных штаммов. Хантавирусная инфекция чаще всего проявляется как кардиопульмональный синдром – природно-очаговая вирусная инфекция, ведущая к развитию сердечно-легочной недостаточности.

Основной путь заражения – контакт с грызунами или продуктами их жизнедеятельности (мочой, слюной). Инфекция легко передается воздушно-пылевым путем, особенно в теплое время года, а также в пыльных, плохо проветриваемых закрытых помещениях (склады, давно неиспользуемые строения). Кроме того, можно заразиться через загрязненные воду и еду.

Академик отметил, что передача вируса от человека к человеку является затруднительной.