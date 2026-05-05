Губернатор Кондратьев поздравил журналистов Кубани с профессиональным праздником

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил представителей региональных средств массовой информации с профессиональным праздником – Днем кубанской журналистики. Глава региона отметил, что это событие уже 30 лет объединяет тысячи профессионалов, которые играют ключевую роль в формировании информационного пространства Кубани.

«Мы гордимся тем, что на Кубани работают более 300 средств массовой информации – от небольших районных газет до крупных медиахолдингов», – написал в своем поздравлении Кондратьев.

По его словам, журналисты не только рассказывают о достижениях региона, но и поднимают важные общественные проблемы, а также знакомят жителей с историями земляков.

В день праздника губернатор пожелал всем корреспондентам, редакторам, операторам, фотографам, сотрудникам радиостанций и всем работникам краевых СМИ неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и успехов в их деятельности.

«Пусть в напряженном графике всегда остается время для себя и близких, а дома ждут понимание и любовь», – добавил глава региона.