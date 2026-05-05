Жителей Кубани предупредили об ограничении мобильного интернета с 5 по 9 мая

В Краснодарском крае в период майских праздников могут возникнуть временные трудности при совершении финансовых операций. Как сообщает один из российских банков, с 5 по 9 мая в регионе ожидаются ограничения в работе мобильного интернета и сервиса СМС-сообщений.
С какими проблемами могут столкнуться пользователи:
- сложности при оплате покупок безналичным способом (через терминалы);
- перебои в работе банкоматов;
- нестабильный доступ к мобильным приложениям банка;
- задержки или отсутствие СМС-уведомлений и кодов подтверждения с номера 900.
Представители банка призывают клиентов не беспокоиться и предлагают альтернативные способы решения проблем. Если мобильный интернет работает нестабильно, рекомендуется подключаться к доступным сетям Wi-Fi. В случае отсутствия СМС-паролей, коды подтверждения для операций можно найти непосредственно в приложении мобильного банка.
Жителям региона следует заранее подготовиться к возможным ограничениям и при необходимости иметь при себе запас наличных средств для совершения покупок.