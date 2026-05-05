Глава департамента СМИ поздравила журналистов Кубани с профессиональным праздником

5 мая отмечается День кубанской журналистики

Руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Навазова обратилась с поздравлением к сотрудникам средств массовой информации региона, отметив их профессионализм, информационную ответственность и вклад в развитие общественно значимого дискурса.

«Дорогие коллеги! С праздником! Спасибо вам за профессионализм, за преданность отрасли, за иммунитет к глупостям и хайпу, за информационную ответственность и желание созидать. Знаю, как непросто сегодня удерживать аудиторию, трафик, забираться в топ и удерживать там позиции, будучи разумным и объективным СМИ. Но вам это удается делать год за годом - и это очень круто! Сил вам, новых творческих решений и удовлетворения от того, что вы делаете», - написала Галина Навазова.

Ранее с Днем кубанской журналистики всех причастных поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.