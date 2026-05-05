Подросток переходил пути в наушниках и погиб под колесами поезда в Краснодаре

Пассажирский поезд, следовавший из Новороссийска в Нижний Новгород, сбил 16-летнего школьника на перегоне «Зип-Витаминный» в Краснодаре. Трагедия произошла вечером 5 мая.

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, подросток переходил железнодорожные пути в наушниках и в неположенном месте.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 17:30. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят необходимые следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.