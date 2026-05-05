Больше 18 тысяч кубометров отходов собрали при ликвидации нефтеразлива в Туапсе

В Туапсе продолжаются работы по очистке территорий, пострадавших в результате нефтеразлива после атаки БПЛА. По данным оперативного штаба Краснодарского края, с береговой линии и из русла реки уже собрали и вывезли на утилизацию 18 538 кубометров загрязненного грунта и водно-мазутной смеси.

Ликвидация последствий ведется в интенсивном темпе: только за последние сутки специалисты вывезли 1450 кубометров отходов. Работы не прекращаются ни на минуту и организованы в круглосуточном режиме на всех поврежденных участках.

Параллельно с очисткой водоемов и берегов идет уборка городских пространств. Коммунальные службы и спасатели приводят в порядок после пожара улицы и тротуары, парки и скверы, спортивные и детские площадки.

В ликвидации последствий ЧС задействована внушительная группировка сил и средств: 725 человек и 66 единиц спецтехники, включая подразделения МЧС России.

