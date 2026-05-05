В Сочи усилили борьбу с нарушителями правил парковки перед курортным сезоном

В Сочи активизировали работу по эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушениями ПДД. Масштабные рейды проводят сотрудники городского департамента транспорта, управления соцполитики и полка ДПС.

Усиление мер связано с подготовкой к высокому курортному сезону. Особое внимание уделяется машинам, оставленным под запрещающими знаками и на местах для инвалидов.

«Автомобили, припаркованные на проезжей части, мешают движению автобусов и спецтранспорта», - пояснил директор департамента транспорта и городского хозяйства мэрии Сочи Вадим Копылов.

Недавний мониторинг прошел на улицах Северной, Конституции и Юных Ленинцев. Всего на спецстоянку отправили 22 легковых автомобиля. Семь из них эвакуировали за незаконную парковку на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Статистика 2026 года показывает, что контроль за местами для инвалидов стал жестче: к ответственности уже привлечены 399 водителей.

Если ваш автомобиль эвакуировали, уточнить его местонахождение можно в диспетчерской Центра организации дорожного движения края по телефонам: +7 (861) 991-40-21, +7 (861) 991-40-01 и +7 (939) 864-40-01.