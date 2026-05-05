Турпоток в Анапу может вырасти на 25% при оперативной подготовке пляжей

В Министерстве экономического развития РФ фиксируют резкий рост спроса на отдых в Анапе. По прогнозам ведомства, при условии полной готовности береговой линии город-курорт может принять на четверть больше туристов, чем в прошлом году, а к 2027 году полностью восстановить рекордные показатели посещаемости.

На данный момент три крупных пляжа Анапы уже получили официальное разрешение Роспотребнадзора на эксплуатацию. Санитарно-эпидемиологические заключения выданы следующим объектам: ДОК «Жемчужина», ДОК «Аврора» и пансионату «Высокий берег».

Восстановить эти участки удалось благодаря специальной технологии отсыпки: поверх береговой линии отсыпали слой свежего, чистого песка. Это позволило обеспечить соответствие всем санитарным нормам в сжатые сроки.

Рост бронирований происходит на фоне новостей о поэтапном открытии прибрежных зон после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. В Минэкономразвития отмечают, что властям региона необходимо максимально ускорить работы по отсыпке песка на остальной протяженности пляжей.

«Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, чтобы вся береговая линия была готова к высокому сезону, тогда рассчитываем выйти на уровень роста в плюс 25% к прошлому году в этом сезоне, и вернуться на привычные высокие показатели в 2027 году», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ситуация с экологическим состоянием акватории в зоне Керченского пролива остается на особом контроле Роспотребнадзора. Мониторинг качества воды и песка проводится регулярно, чтобы гарантировать безопасность отдыхающих.

