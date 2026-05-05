Кубань возглавила антирейтинг регионов России по темпам роста просрочки кредитов

Краснодарский край возглавил топ регионов с максимальным ростом просрочки по кредитам

В начале весны 2026 года на Кубани зафиксирована самая активная в стране динамика накопления долгов перед банками. Согласно анализу данных Центробанка, проведенному РИА Новости, Краснодарский край занял первое место по темпам прироста просроченной задолженности среди населения.

По итогам марта объем невыплаченных вовремя кредитов в регионе увеличился на 1,6% по сравнению с февральскими показателями. Эта цифра стала самой высокой среди всех субъектов Российской Федерации.

Лидерами по росту неплатежей в марте стали Краснодарский край (+1,6%), Северная Осетия (+1,5%), Калмыкия (+1,3%), Санкт-Петербург и Республика Крым (по +0,9%).

Аналитики отмечают, что наиболее выраженный рост долговой нагрузки наблюдается именно в южных регионах России. Статистика Банка России, на которую опирались эксперты, учитывает состояние всех кредитных портфелей физических лиц. Ситуация в Краснодарском крае на этом фоне выглядит наиболее острой, опережая даже крупные мегаполисы и другие курортные зоны.