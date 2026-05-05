В Сочи наградили лучших работников СМИ в честь 30-летия кубанской журналистики

Татьяна Пшениснова, Виктор Филонов и Андрей Прошунин

В администрации Сочи состоялась торжественная встреча, посвященная двойному профессиональному празднику: 30-летию кубанской журналистики и Дню радио. Глава города Андрей Прошунин и председатель Городского Собрания Виктор Филонов поздравили сотрудников редакций, пресс-служб и ветеранов отрасли.

За значительный вклад в развитие медиасферы курорта 36 специалистов были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия. Мэр рассказал, что в Сочи активно работают более 30 редакций, которые являются важными партнерами городских властей в диалоге с жителями.

«Вы всегда были и остаетесь нашими надежными партнерами в освещении актуальных событий на курорте, проводниками идей и решений, требующих глубокого анализа и четкого разъяснения жителям», - отметил Прошунин.

Особую благодарность глава города выразил ветеранам, чей опыт помогает становлению молодых кадров, а также всем медиакомандам, которые работают над укреплением позитивного имиджа Сочи.

Руководить представительства Комсомолки по городу Сочи, заслуженный журналист Кубани Татьяна Пшениснова, от имени журналистского сообщества поблагодарила главу города Андрея Прошунина и председателя Городской Думы Виктора Филонова за конструктивный диалог, открытость и внимание к СМИ. Издательский дом «Комсомольская правда» в честь 65-летия первого полета человека в Космос выпустил уникальное издание «Наш Гагарин», которое было презентовано руководителям города Сочи.

На приеме также подвели итоги масштабного просветительского проекта «Звезда Юрия Гагарина», инициированного местным отделением Союза журналистов. Акция была приурочена к 65-летию первого полета человека в космос. За время ее проведения в СМИ вышло более 500 материалов о связи первого космонавта с городом-курортом.

