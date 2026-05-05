Фото: скриншоты видео УФСБ России по Краснодарскому краю

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность подпольной группы, действовавшей на территории города-курорта Анапы. По данным спецслужбы, задержанные являлись членами ячейки международной террористической организации.

Следствие установило, что в состав группы входили граждане одной из республик Центральной Азии. Действуя по указанию зарубежных агентов, они вели скрытую пропаганду террористической идеологии. На конспиративных встречах участники ячейки вербовали своих соотечественников. Конечной целью была отправка новобранцев в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

Задержание членов международной террористической организации

В ходе операции оперативники краевого УФСБ задержали троих активных участников ячейки. При обысках в местах их проживания обнаружили запрещенную в РФ экстремистскую литературу, средства связи, использовавшиеся для контактов с кураторами, а также иные предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ, включая вовлечение в террористическую деятельность и приготовление к участию в ней. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям составляет до 20 лет лишения свободы.

