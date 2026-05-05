Станислав Камерный стал министром ГО и ЧС Краснодарского края

Станислав Камерный занял пост министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, Камерный родился 23 октября 1992 года в Краснодаре. Он окончил Кубанский государственный университет и получил квалификацию инженера, а затем завершил магистратуру по направлению «юриспруденция» в том же вузе.

С 2019 по 2023 год Камерный трудился в отделе государственного надзора по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. С августа 2023 по июль 2024 года он занимал должность заместителя начальника управления инженерной инфраструктуры в министерстве ТЭК и ЖКХ края.

С июля 2024 года Станислав Камерный был заместителем министра ГО и ЧС и отвечал за развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и внедрение автоматизированных систем безопасности на территории края.