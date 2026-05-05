В Краснодаре выбрали трех финалисток регионального кастинга «Мисс Офис»

Фото организаторов конкурса

В Краснодаре прошел кастинг 17-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2026». В мероприятии участвовали представительницы самых разных профессий из 15 местных компаний. По итогам кастинга в полуфинал вышли три девушки, которые и представят регион.

«Региональный отбор прошли категорийный менеджер Росита Нури, администратор Слипченко Валентина и предприниматель Ан Ксения», - сообщили организаторы конкурса.

По итогам народного голосования победу одержала маркетолог-аналитик Анна Старцева.

Теперь девушек ждет интернет-голосование за выход в финал конкурса. Только 30 участниц из всех регионов России примут участие в финальном шоу в Москве. В столице звездное жюри выберет одну победительницу. Именно она получит титул «Мисс Офис – 2026» и главный приз – 3 млн рублей.