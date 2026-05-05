На Кубани планируют открыть более 200 придорожных ярмарок с местной продукцией

Сеть придорожного сервиса в Краснодарском крае насчитывает свыше 5,5 тысячи объектов. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания региона Юрий Бурлачко на планерном совещании, посвященном улучшению качества обслуживания на придорожных комплексах. В заседании также приняли участие вице-губернатор Александр Руппель и руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный.

В последние годы формат обслуживания туристов значительно изменился – традиционные кафе, магазины и АЗС заменяются многофункциональными комплексами, которые позволяют максимально удовлетворить все потребности путешественников. В регионе уже функционирует 10 таких объектов, а по всей России их около ста.

Для поддержки инвесторов утверждена генеральная схема размещения многофункциональных комплексов, включающая восемь участков возле важных транспортных маршрутов. Как отметил Роман Куринный, эти проекты считаются масштабными, что дает им право на государственную поддержку и возможность получить земельные участки без проведения торгов.

Отдельное внимание уделили вопросы придорожных ярмарок с кубанской продукцией. В этом сезоне планируется открыть около таких 210 объектов, оформленных в едином стиле.

Мониторинг качества сервиса включает контроль санитарных норм, доступности услуг, а также борьбу с незаконной торговлей и рекламой. За последние три года количество случаев незаконной торговли сократилось в 1,5 раза.

«Развитие придорожного сервиса Краснодарского края должно идти по двум ключевым направлениям: законность и эстетика, – прокомментировал Александр Руппель. – Даже если объект соответствует всем нормам, его непривлекательный внешний вид вредит имиджу курортного региона».